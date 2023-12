Krol: "Puntare su Natan un grande azzardo, lo lascerei fuori per dare spazio a Ostigard"

Lo storico ex difensore del Napoli Ruud Krol,è stato intervistati ai colleghi de Il Mattino e ha bocciato l'acquisto di Natan:

«Una giornata storta può sempre capitare, ma puntare su Natan è stato un grande azzardo. Oggi entrare in un gruppo così internazionale come quello del Napoli dovrebbe essere più semplice rispetto ai miei tempi. L'avrei preso per dargli poi tempo di crescere e non per fare il titolare dopo Kim. Non punterei ancora su Natan. Juan Jesus potrebbe dare più garanzie, anche se non mi dispiacerebbe vedere Ostigard».