Notizie Calcio - Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Eccone un estratto su Sarri...

A proposito di pazzie, anche Sarri non scherzò.

«Mandandomi in panchina la sera in cui nacque Seni, dopo che avevo lasciato mia moglie in ospedale. Però il legame rimane: Benitez lo devi frequentare per accorgerti che può essere diverso da come lo immagini; Sarri no, lo percepisci subito».