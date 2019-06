Koulibaly: "Noi siamo i favoriti per la coppa d'Africa, c'è l'Egitto! Siamo pronti per giocare questa competizione"

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly parla dal ritiro della Nazionale del Senegal, che non ha mai vinto una CAN, come riporta wiwsport.com:

"Diverse squadre sono più favorite di noi: posso citare Algeria, Marocco e Nigeria. Ci sono molte nazioni di alto livello. Per me, l'Egitto è favorito visto che gioca in casa. Non abbiamo ancora vinto la Coppa d'Africa, quindi dobbiamo restare con i piedi per terra. Ora, proveremo a fare una buona CAN, andare il più lontano possibile, mettere tutte le squadre in difficoltà. Siamo felici di tornare a casa, vedere i nostri sostenitori, vedere il popolo senegalese prima di partire per l'Egitto. Oggi siamo tutti pronti e carichi per andare a giocare questa competizione".