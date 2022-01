Koulibaly, l'ex agente: "Kalidou alla Juventus? Non credo accetterebbe. Non so come fanno i bianconeri a spendere tanto"

Ultime notizie calcio Napoli - Bruno Satin, ex agente di Koulibaly, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Credo che per Kalidou sia ancora valido quanto detto sul suo futuro, non credo che andrà mai alla Juventus. Al di là di questo sui bianconeri bisogna ragionare: sono in crisi ed hanno comprato Vlahovic, mentre ora si parla di Jorginho e di Koulibaly. Oltre che per il trasferimento, bisogna tenere conto anche della spesa per l'ingaggio. Non so come faranno".