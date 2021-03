Koulibaly, l'ex agente: "Fu portato al Napoli da Micheli, ma Benitez fu il suo sponsor. Juventus? Lascerà gli azzurri solo per l'estero"

Ultime notizie Napoli calcio – Bruno Satin, ex agente di Koulibaly, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Bayern Monaco su Koulibaly? Mi sembra molto difficile, hanno tanti elementi importanti e giovani in quella zona del campo. Boateng ed Alaba probabilmente andranno via, ma c’è Sule, c’è Lucas Hernandez ed hanno preso anche Upamecano. Credo si concentreranno sull’attacco. Juventus? Kalidou ha sempre detto che avrebbe lasciato Napoli solo per andare all’estero. Koulibaly fu preso da Micheli, poi è ovvio che ci fu l'approvazione di Benitez. Fu Rafa il suo grande sponsor”.