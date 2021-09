Koulibaly in conferenza: "Abbiamo perso equilibrio e solidità, dobbiamo essere più leoni! Ora due match da vincere con il Legia, con la Fiorentina per ritrovare entusiasmo"

Conferenza Kalidou Koulibaly post Napoli-Spartak Mosca. Si scende in campo con l'Europa League e Napoli-Spartak Mosca, seconda giornata del cammino d'Europa League 2021 con il Gruppo C del calcio Napoli che arriva dopo la vittoria in campionato di Serie A contro il Cagliari. Si gioca al Maradona in casa contro lo Spartak Mosca.

Il difensore Kalidou Koulibaly in conferenza stampa allo stadio Maradona per parlare dopo Napoli-Spartak Mosca. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 in conferenza stampa.

21.54 - Koulibaly: "Cambia qualcosa per noi a partire da domani? Fa parte delle cose su cui dobbiamo lavorare, abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo. In fase difensiva dobbiamo essere più leoni, ci siamo schiacciati troppo e ne abbiamo tratto svantaggio. C'è tanto da lavorare, dobbiamo farlo e tenere i piedi a terra. Ok le sei vittorie di fila in campionato, ma tutti vorranno batterci e dobbiamo farci trovare pronti. Speriamo di vincere domenica per ritrovare entusiasmo"

21.53 - Koulibaly: "Il girone è ancora aperto, il Legia ha 6 punti e lo Spartak 3. Ora abbiamo due partite da vincere contro il Legia, speriamo di essere pronti perchè se vogliamo andare avanti passa da queste due partite. Io sono fiducioso, possiamo farcela e penso che ce la faremo"

21.52 - Koulibaly: "Cosa mi fa arrabbiare della partita? Perdere equilibrio e solidità, da inizio stagione abbiamo dimostrato queste due doti. Oggi era una partita che potevamo vincere, abbiamo rimesso lo Spartak nel match e ci dispiace. Abbassandoci molto nella ripresa ci hanno messo in difficoltà e ne hanno approfittato. La partita ci insegna molto sul calcio dominante che dovremo fare, ne traiamo molto"