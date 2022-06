Koulibaly, l'amico-ristoratore Bobò: "Non andrà alla Juve, vi svelo il suo futuro. De Laurentiis? Prepara una bomba di mercato"

Calciomercato Napoli. Giuseppe Bruno, proprietario del ristorante "Bobò" e amico di molti calciatori del Napoli tra cui Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Si gonfia la rete in onda sulla emittente Tele A. Queste le sue parole:

Giuseppe Bruno ha svelato alcuni particolari molto interessanti, parlando del futuro di Koulibaly e annunciando un colpo di mercato di De Laurentiis:

"Kalidou Koulibaly non andrà alla Juventus questa è una notizia sicura: resta a Napoli almeno per un'altra stagione. A mio parere il senegalese resterà in azzurro per altri quattro, cinque anni e sarà accontentato".

Io dico solo cose vere, garantite al 100%. Kalidou Koulibaly vuole restare. Non mi permetto di parlare a nome della società, io conosco il calciatore e so che lui non tradirebbe mai l'amore per un popolo che lo ha sempre amato. Vi dico anche di più. Non è vero che tutti i big, da Koulibaly a Osimhen andranno via. Aurelio De Laurentiis preparerà una 'bomba' di mercato che farà felici tutti i tifosi del Napoli".