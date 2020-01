Kosovo, Challandes: "Rrahmani mi disse del Napoli già a Natale. Può giocare in ogni ruolo della difesa, è un calciatore moderno. E' il nostro capitano"

Calcio mercato Napoli - Bernard Challandes, allenatore della nazionale kosovara di calcio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Queste le parole rilasciate alla radio ufficiale SSC NAPOLI

“Rrahmani è il capitano della nostra nazionale, è un difensore completo e moderno. Usa bene entrambi i piedi ed è bravo di testa. Ha una confidenza particolare col pallone, ama uscire palla al piede. Si adatta molto bene alle esigenze degli allenatori, alla Dinamo Zagabria faceva il terzino sinistro, ma può giocare ovunque in difesa. In nazionale gioca al centro di una difesa a quattro. Il Napoli ha fatto un ottimo acquisto, ha una buona personalità, è uno calmo e tranquillo. In poco tempo, sotto la mia guida tecnica al Kosovo, è diventato leader della difesa e dello spogliatoio. Non crea problemi dal punto di vista dello spogliatoio, ottima scelta quella di Napoli. Non ho ancora parlato con lui di Napoli oggi, non lo sento da Natale, però già mi disse di questa opportunità e gli dissi che avrebbe fatto un gran bel salto di qualità. Gli consigliai solo di finire la stagione col Verona per poi partire l’anno prossimo col Napoli”.