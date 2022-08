Vincenzo Perna di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La terza maglia potrebbe essere di un blu scuro, ma lo sponsor Kappa dovrebbe essere ancora una volta rosso. Pare che però la terza maglia farà impazzire davvero i tifosi per la sua bellezza".