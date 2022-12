KKN - Bamba piace al Napoli, spunta la confessione ad un amico

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare di Bamba. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Bamba è nella lista del Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Va aggiunta però anche una cosa, arriverebbe non prima della prossima estate, non a gennaio. Bamba sarebbe entusiasta di giocare a Napoli, lo ha rivelato in una confidenza fatta a un suo amico".