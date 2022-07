Kiss Kiss Napoli - Domani possibile sorpresa in conferenza con Spalletti, potrebbe parlare anche Giuntoli

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Prevedibile la chiamata di Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin da parte di Luciano Spalletti per la lista dei convocati per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Il Napoli partirà nel pomeriggio con un charter direzione Verona, da lì il trasferimento in pullman a Dimaro-Folgarida. Dries Mertens è a Formentera con Matteo Politano. Credo che domani ci possa essere una sorpresa nella conferenza stampa di Spalletti, non escludo possa parlare anche Giuntoli"