A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha parlato il conduttore della stessa emittente, Diego De Luca. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Lukaku? Un contatto c'è stato, ma è come se noi facessimo un avance a Charlize Theron e lei ci dicesse di no. Deulofeu? Siamo in contatto col suo procuratore. E' stato, forse, discontinuo anche quando giocava al Milan".