Kiss Kiss, De Luca: "Allegri o Sarri i sogni di De Laurentiis se sarà Champions League"

Napoli - Diego De Luca, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi:

"Da quanto ci risulta, il presidente degli azzurri ha le idee chiare per quello che concerne il nuovo allenatore. Tutto, naturalmente, dipenderà da quello che accadrà nel finale della attuale annata calcistica".

"Il presidente del sodalizio campano valuterebbe un profilo di alto livello qualora la compagine di mister Gennaro Gattuso raggiungesse la qualificazione alla prossima Champions League. Faccio un esempio: l'ex Juventus Massimiliano Allegri. Un allenatore come il toscano potrebbe essere convinto solo con la prospettiva di prendere parte alla competizione continentale più importante per club. Discorso simile per Maurizio Sarri, altro nome molto gradito"