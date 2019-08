Kean, il padre: "Mio figlio come Gesù, è andato a predicare"

Biorou Jean Kean, padre di Moise Kean, attaccante appena approdato all'Everton dalla Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da Sportmediaset, molto singolari:

"Abbiamo fatto una veglia di preghiera per dare la benedizione al campione di famiglia, dalle 10 di sera alle 6 del mattino. Ogni tre ore preghiamo, tutti i miei figli credono in Dio, sono cresciuti così, nella preghiera. Nella mia benedizione che ha chiuso la veglia ho detto: 'Signore Gesù, ti do in mano mio figlio. In Inghilterra non ci sono io, nè la sua mamma. Come Gesù Cristo si è staccato è andato a predicare".