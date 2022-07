Dimaro, l’assessore Katzemberger: “Attendiamo ADL! Su Koulibaly non diciamo nulla, è tutto segreto!”

Su Canale 21 è intervenuto Marco Katzemberger, assessore del Comune di Dimaro Folgarida: “Il Napoli ci porta un po’ di freschezza. La squadra è arrivata e tutte le armi sono pronte. Domani iniziamo, saranno 10 giorni di Forza Napoli. Dopo 12 anni anche i trentini e noi di Dimaro-Folgarida abbiamo relazioni e amicizie. Rivedere l’azzurro nel nostro paese riempie i cuori: era ora! Direi che quest’anno c’è finalmente un po’ più di liberta rispetto agli ultimi anni, abbiamo riportato gli eventi in piazza con i tifosi e i turisti. C’è nuovamente anche la pista di sci, con il Napoli approfittiamo per far vedere come si impara a sciare, insieme ad alcuni professionisti”.

Ma il ritiro del Napoli a Dimaro proseguirà? Katzemberger si mostra molto ottimista: “Tempo fa mi sono incontrato con il Presidente in maniera simpatica, non si può pensare che ci siano le condizioni per terminare il nostro rapporto. Contrattualmente è l’ultimo anno, ma magari alla fine di questo giro avremo già delle novità. Qui in Trentino siamo già pronti per parlare del futuro. Mi auguro ci sia anche Giuntoli (arrivato poi alle 21.00, ndr), con Spalletti ci siamo incontrati già a Napoli. Domani ci sarà un’atmosfera superba, avere il Napoli qui da noi fa sprizzare energia da tutti i pori”.

Sulla presenza di De Laurentiis: “Se ci sarà il Presidentissimo lo attendiamo. Su Koulibaly non diciamo nulla, è tutto segreto. Non lo diciamo perché aspettiamo anche altri tifosi. Speriamo di poter dare informazioni il più presto possibile”.