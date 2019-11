Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa del pallone d'oro:

"Non so chi vincerà, io penso e spero che lo vinca Ronaldo, se non sarà così mi dispiace. Il suo livello è sempre in lizza per il Pallone d'Oro, spero che De Ligt possa contendere la vittoria per i giovani e Dybala in futuro sia un candidato serissimo per il Pallone d'Oro anche se a me i premi individuali, specialmente dati dai giornalisti, scusate per la categoria, interessano poco".