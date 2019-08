Juventus, Sarri: "Di solito non arrivo pronto alla prima partita, fatico all'inizio"

Dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid, Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai giornalisti presenti:

"Comincia ad esserci un’idea di base, come far girare la palla ma ci mancano i dettagli che fanno poi la differenza: togliere un tocco, migliorare la fase difensiva. Sono contento che ai ragazzi stia entrando il concetto di controllare la partita e tenere il possesso ma non arrivo, di solito, pronto alla prima partita. Nelle esperienze italiane, ho sempre fatto fatica all'inizio. Il mio Napoli cominciò a girare a settembre".