Firenze 'maledetta', Sarri: "In testa ho solo lo scudetto perso con il Napoli, non riesco a pensare ad altro..." [VIDEO]

Notizie calcio Napoli - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Fiorentina anche del suo passato con il Napoli.

Sente di aver vissuto emozioni diverse rispetto al solito tornando in panchina?

"L'emozione diversa è aver pareggiato anziché perso alla prima partita visto che perdo sempre (ride, ndr). E' vero che non ho fatto panchina ma mi ci sentivo pur non essendoci materialmente. Giocare a Firenze per me è particolare anche se in questo momento mi ricordo solo uno scudetto perso col Napoli. Non riesco a pensare ad altro, spero di vincere una partita secca a Firenze per farmi tornare in mente tutti i ricordi positivi di Firenze e della Fiorentina".