Juventus, Sarri: "Cristiano Ronaldo? Pensare che c'è chi ha più palloni d'oro di lui me le fa girare..." [VIDEO]

Ultimissime notizie calcio - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la partita di ieri sera contro l'Udinese vinta per 4-0. A domanda relativa alla possibilità di vedere Cristiano Ronaldo infrangere record in Italia sotto la sua gestione, l'allenatore toscano ha parlato così. Ecco quanto evidenziato da Tuttomercatoweb:

"Prima di piacerebbe fare vincere a Cristiano il sesto pallone d'oro. Pensare che ci sia qualcuno che ne ha vinto più di lui me li fa girare un po'. Credo Dybala nei prossimi anni potrà diventare uno dei pretendenti".