Juventus, Sarri alla TV del club: "Rabbia e delusione... Ci manca brillantezza fisica"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Sarri analizza il ko della Juventus ai microfoni di JTV. Ecco quanto riportato da TuttoJuve:

Come commenta questa partita particolare che si è risolta ai rigori?

"C'è rabbia, c'è delusione, per i ragazzi, per la società, soprattutto per i tifosi, però in questo momento non abbiamo grosse risorse fisiche. Abbiamo fatto una partita leggermente diversa, rinunciando alla pressione alta per conservare quelle risorse che abbiamo adesso il più a lungo possibile. Siamo stati bravi a livello di applicazione perchè la squadra è stata molto corta, molto compatta, solida, ha concesso pochissimo, abbiamo giocato. Ma in questo momento forse non abbiamo la brillantezza fisica per trasformare in pericolosità la grande mole di gioco che facciamo. Quindi bisogna lavorare, aspettare e sperare di risolvere questo problema".