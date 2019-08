Juventus, Ronaldo: "L'inizio della stagione è sempre duro, abbiamo un nuovo allenatore e un sistema diverso"

Cristiano Ronaldo, giocatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in diretta da Montecarlo in occasione del sorteggio Champions League: "E' un buon sorteggio, difficile ma come sempre. Sono molto fiducioso della mia squadra e di questa bellissima Champions, sono fiducioso. L'inizio della stagione è sempre duro, abbiamo nuovi giocaotri, allenatore e sistema, ma è anadata bene la prima partita, lavoriamo passo dopo passo. In Champions sono tante le squadre che vogliono vincere, non vedo l'ora. Sono molto positivo e fiducioso, faremo davvero bene".