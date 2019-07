Juventus, Ronaldo: "Champions League? Quello che è certo è ci proveremo fino in fondo, speriamo vinca la Juventus"

Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del premio 'Marca Leyenda’:

«Tutti i trofei sono importanti. Tuttavia, l'Europeo vinto con il Portogallo è quello più speciale. Ha un sapore particolare perché è il più difficile e perché vincere per il tuo Paese è più emozionante che farlo per un club.

Champions League? Quello che è certo è ci proveremo fino in fondo. Tuttavia, è molto difficile perché tutte le squadre puntano a vincerla, ma solo una può portarla a casa. Speriamo proprio che sia la Juventus.

Il sesto Pallone d'Oro? Magari. Quello che conta davvero è che la mia carriera sia continuata alla grande anche dopo aver lasciato il Real. Non è facile andare via da Madrid, nel modo in cui l'ho fatto io, dopo nove stagioni e a 33 anni. Ma è andata davvero bene: è stata, probabilmente, la mia miglior stagione, sia a livello individuale che collettivo, perché ho vinto tre titoli: uno scudetto e una supercoppa con la Juventus e la Nations League con la nazionale»