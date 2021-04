Juventus, Pirlo: "Ogni giorno mi sento sotto esame. Voto? Un 6 di stima..."

Ultime calcio - Seconda vittoria in quattro giorni per la Juventus. Prima il Napoli, oggi il Genoa per la formazione di Andrea Pirlo, attualmente al terzo posto in classifica:

"Siamo partiti con l'atteggiamento giusto, sembrava tutto facile - ammette l'allenatore bianconero a Sky Sport - A fine primo tempo c'è stata l'occasione del Genoa per mancanza di concentrazione, ci era già capitato in altre partite di prendere gol. Poi siamo rientrati con la voglia di fare la partita, ma abbiamo rischiato in qualche occasione e ci siamo abbassati troppo. Mi do un 6 di stima, potevo fare di più. Se non raggiungi dei risultati il principale responsabile è l'allenatore, da qui devo continuare a lavorare per fare meglio. Tutti i giorni bisogna sentirsi sotto esame. Se si vuole migliorare bisogna perfezionarsi, ogni allenamento e ogni partita serve per crescere. Tutti gli allenatori sono sotto esame, io in particolare perché sono alla prima esperienza. Lavoro per questo perché ho una passione per il calcio sin da bambino. Le difficoltà mi portano a lavorare sempre di più e a migliorare".