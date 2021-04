Juventus, Pirlo: "La Champions dipende solo da noi, dobbiamo vincere più gare possibile per qualificarci"

Serie A - Andrea Pirlo della Juventus ha parlato al termine della sconfitta contro l'Atalanta a Sky:

"La partita è stata interpretata bene, potevamo fare qualcosa in più. Era impossibile avere Ronaldo, ha avuto dei problemi ed è mancato. Non a caso ha segnato 25 gol. La Champions League dipende solo da noi, dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo ancora 7 partite e dobbiamo vincerne il più possibile per qualificarci. Sappiamo che dipende da noi perché se giochiamo in questo modo possiamo fare meglio".