Juventus, Paratici sul prossimo allenatore: "Sarri? Aspettiamo che finiscano tutte le competizioni per rispetto"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN circa il prossimo allenatore bianconero:

"Se ci sarà da aspettare la finale di Europa League per Sarri? No, abbiamo le idee chiare, stiamo facendo le nostre valutazioni. Ci sono ancora molte competizioni in corso e finché non termineranno tutte è corretto rimanere su questa posizione. Guardiola? Credo che questo sia un mondo un po' strano: non abbiamo avuto contatti e non ci abbiamo mai pensato, anche perché è un allenatore sotto contratto”. Il dirigente della Juventus ha aggiunto poi sul marcato e sul futuro di Dybala: “Non dobbiamo fare clamore o fare meglio sul mercato. Dobbiamo solo costruire la miglior squadra possibile, agiremo secondo le direttive del nuovo allenatore, prima di muoverci aspetteremo questo con molta calma. Dybala? È un grande giocatore e un nostro giocatore. Abbiamo fatto un grande investimento su di lui e ha un contratto”.