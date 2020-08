Juventus, Paratici: "Esonero Sarri? Decisione presa per l'andamento della stagione, crediamo che Pirlo sia un predestinato"

Ultime notizie calcio – Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Barcellona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La decisione di esonerare Sarri non è legata solo alla partita di ieri, le nostre valutazioni le avevamo già fatte prima del Lione. Non è una partita che decide il destino di un allenatore. La scelta è frutto di una stagione intera. la decisione era stata già presa guardando l’andamento di una stagione. Pirlo è una decisione naturale, juventina. E’ un ragazzo che è stato da noi, ha giocato con noi ed è sempre rimasto in contatto con l’ambiente. Crediamo che sia un predestinato: lo è stato da calciatore, pensiamo possa esserlo anche da allenatore. La Champions è una competizione dove gli episodi incidono tantissimo. Non è facile portare avanti dei cicli per più di tre anni, noi apriamo il terzo ciclo in cinque anni. La decisione di sollevare Sarri non è nata solo da quanto fatto in Europa. Decisione naturale quella di prendere #Pirlo: pensiamo possa essere un predestinato”? . Il mio futuro? Rispetto la Roma che è un grande club, ma sono qui da dieci anni ed ho un grande rapporto, anche oltre il mondo del lavoro, con chi sta qui. Nel calcio moderno si tende a dare giudizi troppo affrettati”.