Juventus, Nedved: "Abbiamo vinto scudetto e due coppe, c'è chi non ha vinto per 10 anni"

Pavel Nedved torna a parlare. Il vicepresidente della Juventus è stato grande ospite della presentazione del libro di Tuttosport “La casa della Juve”, scritto dal giornalista Guido Vaciago. All’evento presso la Sala Olimpica del Padiglione 1 del Salone del Libro l’ex campione bianconero ha parlato di diversi argomenti, dalla passione dei tifosi allo stadio, la Juve femminile, non senza qualche frecciata alle rivali storiche. Con un parere anche sul Fair Play Finanziario: “Così non funziona, spero che l’Uefa se ne sia accorta. L’idea giusta è spendere ciò che ricavi, l’autofinanziamento. È una linea che va portata avanti”. Impossibile non parlare anche della sfida che si giocherà tra due giorni tra Juventus e Roma: “Sarà bellissima, una partita da vedere. Il tempo di assestamento è normale, abbiamo cambiato allenatore, anche se è sempre Allegri. Ma ora non dobbiamo fermarci, perché gli altri corrono”.

E allora esce anche il tifoso Nedved, oltre che dirigente, che mette un po’ di pepe nel confronto con le altre big e le critiche ai bianconeri di questi ultimi anni: “Spero che tutti si siano accorti che abbiamo comunque vinto uno scudetto e due coppe. E altri in dieci anni non hanno vinto niente: va bene la critica, ma che sia giusta”. Messaggio forte e chiaro in particolare a due società, le rivali più calde: l’Inter e la Roma. I nerazzurri, prima dello scudetto con Conte, erano completamente rimasti a digiuno per un periodo proprio di 10 anni. La serie di stagioni senza trofei per i giallorossi è invece ancora aperta e dura praticamente da 12 anni.

Poi Nedved continua: “Siamo abituati alle pressioni, chi vuole giocare e lavorare alla Juve deve esserne consapevole. In questi anni abbiamo vinto tantissimo con una squadra molto esperta, ora stiamo cambiando e costruendo qualcosa di importante. Abbiamo investito su giocatori forti, ci sono difficoltà ma il futuro è tutto dalla nostra parte“.