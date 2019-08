Juventus, Martusciello in conferenza: "Napoli da scudetto, sarà un bel duello ma rischiare di perdere la partita mi sembra azzardato. Higuain? Giocatore straordinario, gli azzurri lo conoscono bene"

Notizie Calcio Napoli - Giovanni Martusciello, vice allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa dopo della gara contro il Napoli giocata all'Allianz Stadium:

"Rischiare di perdere la partita mi sembra azzardato. Si è fatta un'ottima gara per un'ora. Poi questo periodo porta ad avere una condizione fisica non massimale. Nel primo tempo eravamo più in palla ma poi abbiamo preso gol nella ripresa. Il gruppo ha un grande senso di appartenenza, che si compatta e reagisce alle avversità. Higuain? A Napoli lo conoscono bene, è stato apprezzato. Giocatore straordinario per qualità tecnica e fisica. Fa giocare bene le squadre. E' in salute e la scelta ricade su di lui, in questo momento. Abbiamo tanti giocatori di pari livello, però, e si può anche puntare sugli altri.

Matuidi? Non so se fosse sul mercato. Giocatore straordinario, campione del mondo. Di lui siamo contenti. Ho una particolare simpatia nei suoi confronti, ricorda un po' me da calciatore. Dybala? Lo può fare bene anche lui quello che fa Higuain, ma deve imparare a fare la fase di non possesso. Il nostro nuovo indirizzo è saper difendere in avanti. Deve mettere un po' di fatica, cosa che fa bene anche a noi.

Napoli da scudetto? Lo dicono gli utlimi anni. L'Inter si è rinforzata, ma il Napoli ha abitudine a giocare a certi livelli. Alla lunga questo paga, squadra forte con giocatori di qualità. Sarà un bel duello fino alla fine. Vogliamo una fase di non possesso feroce, questo ti porta via tante energie. Quando le stesse vengono a mancare e subentra l'appagamento per i 3 gol fatti, rischi di prenderli come è successo. La direzione intrapresa è quella giusta e la condizione migliorerà.

Chiellini-Koulibaly? Giorgio lo conosco da un mese e l'ho sempre odiato perchè è un forte rompiscatole. E' un ragazzo che vive di entusiasmo e, ieri, dopo l'infortunio, ci dava coraggio. Il gesto verso Koulibaly lo conferma".