Inter, Marotta: "Questa partita è importante ma non fondamentale per lo scudetto"

Ultime calcio - Juventus-Inter sta per cominciare, fischio d'inizio alle ore 20:45. Nel pre partita il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN:

“Questa è una partita che è importante al netto della classifica. Conta soprattutto la prestazione perchè per lo scudetto ogni partita è importante, non solo gli scontri diretti. Bisogna stare attenti ai passi falsi. Ho fatto 8 anni stupendi, che mi hanno permesso di avere maggiore esperienza per quando poi sono arrivato a Milano. Tutte le esperienza passate ti rendono più saggio“.