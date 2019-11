Juventus, Higuain: "Non mi paragono ai tempi di Napoli! Sarri? Da quel record di gol è cresciuto..." [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli -Dopo la bella e importante vittoria ottenuta a Bergamo, la Juve si sposta in Europa, per blindare il primo posto nel girone. Con un successo sull'Atletico Madrid, infatti, i bianconeri si assicurerebbero il primo posto, con il pass degli ottavi già in tasca da Lokomotiv Mosca-Juve. L'appuntamento all'Allianz Stadium è domani e, come ogni vigilia, è il momento delle parole. Tuttojuve.com vi riporta la conferenza stampa in diretta.

Senza scomodare parole come rivincita, quanto ti senti orgoglioso di aver difeso la tua scelta di restare alla Juve?

Sinceramente mi sento felice. Non solo per la scelta di rimanere, ma anche per il modo in cui mi hanno trattato quando sono arrivato i compagni, la società e lo staff. Sono felicissimo di stare qui perché ho vissuto anni bellissimi qui, quindi la scelta di rimanere è stata fissa e volevo dimostrarlo. Credo che il momento sia positivo, ma non mi accontento. La stagione è lunga e c'è ancora tanto da dimostrare fino al finale di stagione.

La staffetta con Dybala ti fa bene, ti stimola? Ogni tanto saltare qualche partita magari ti fa bene. Ti piace?

Sì, ovviamente quando ci sono grandi giocatori questo ci sta. E' una scelta da accettare e ovviamente bisogna approfittare al massimo di ogni opportunità. Ogni volta che ci è toccato andare in campo, sia Paulo che io, abbiamo provato a fare il meglio e siamo felici di questo. Il mister ci ha aiutato in questo e credo che al momento lo stiamo dimostrando.

Cosa cambia giocare con Dybala o Ronaldo?

Sono due giocatori diversi e grandi e mi piace giocare con loro. Non trovo particolare differenza nel giocare con uno o con l'altro, sono due grandi giocatori, provo ad adattarmi e fare il massimo.

Devi dire tu grazie per questo periodo o lui deve dire grazie a te? (Sarri sorride, ndr)

Io con il mister ho vissuto le migliori stagioni della mia carriera. So quello che vuole lui, quindi sono felice di lavorare con lui. Provo a fare quello che mi chiede. Come ho detto l'annata è lunga e al momento sto provando a fare il meglio e quello che lui mi chiede per aiutare la squadra.

Ti sorprende che l'Atletico non stia attraversando un grande momento e abbia un po' di problemi di continuità? C'è molta pressione da parte del Cholo sulla squadra di solito...

L'Atletico è una squadra da rispettare, si è conquistata il rispetto di tutti negli ultimi anni e sarà una partita complicatissima perché loro vorranno conquistare la qualificazione. Dobbiamo vincere per conquistare il primo posto. Sarebbe molto importante avere il primato.

Nelle ultime partite tu e Dybala state cercando, no cercando no, diciamo che rischiate di rubare il trono a Cristiano. Sai se domani giocherà?

Non sono il tecnico, quindi non lo so. Tutti sappiamo quello che rappresenta Crisitano per noi, è un vincente, contagioso tra l'altro, io cerco sempre di aiutare la squadra a vincere, con gol e lavoro, non voglio rubare il trono a nessuno. Siamo tutti importanti e fondamentali, sia chi gioca sia chi non gioca.

Se non fosse arrivato Sarri avresti avuto la stessa feroce determinazione di restare qui?

La scelta di restare qui nella mia testa era fissa. Però è vero che rispetto all'anno scorso il mister aveva ragione che doveva cambiare qualcosa nella mia testa e in quello mi ha aiutato. La scelta di restare c'era sempre, devo dimostrarlo ancora sul campo, ma la scelta c'è sempre stata perché io qui mi sono trovato benissimo.

Com'è cambiato in questi anni nello spogliatoio e fuori Ronaldo?

L'ho conosciuto tanti anni fa a Madrid. E' un giocatore che è cresciuto tantissimo, che ha vinto tantissimo, come persone l'ho potuto conoscere meglio e sono contento di trovarlo di nuovo. E' bello giocare con questi giocatori e sono stato felice di ritrovarlo nuovamente.

Nella tua evoluzione c'è il fatto di non vivere più il gol come un'ossessione?

Può essere. Credo che qualche volta l'ossessione per il gol ti toglie altre cose. Nelle partite ho avuto situazioni interessanti, potevo avere qualche gol in più, ma l'importante è che se non segna uno segna l'altro. Possiamo migliorare in tante cose, ma non possiamo dire che le cose non stiano andando bene. Dobbiamo avvicinarci di più per larghi tratti della partita a ciò che chiede il mister e credo che la squadra lo farà. In allenamento lo facciamo, in partita dovremo farlo di più.

Tre Sarri diversi. Com'è cambiato?

Il mister al Napoli mi ha fatto fare il record di gol in A, a Londra l'ho avuto per meno tempo, ma ha portato la squadra in Champions e vinto l'Europa League. Quest'anno sta cercando di far giocare la squadra come vuole lui e la squadra ci prova. Il gioco magari non è brillante, ma l'inizio di stagione è stato positivo.

Ti senti il miglior Higuain dalla stagione dei record di gol?

Non paragono. Cerco di migliorare sempre, ho la fortuna di avere grandi compagni che mi hanno aiutato in questo senso e lavoro tanto. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, il prof mi sta aiutando tanto, così come lo staff, sto bene, ma come ho detto prima manca tanto e non devo accontentarmi. Posso accontentarmi a giugno quando la stagione è finita e la Juventus ha vinto qualcosa di importante.