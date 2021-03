Napoli - Buone notizie per la Juventus che si prepara a tornare in campo dove giocherà sabato 3 aprile contro il Torino e mercoledì 7 il recupero con il Napoli. I bianconeri ritrovano Dybala e Ramsey che oggi si sono allenati con il resto del gruppo per l'intera seduta. Pirlo potrebbe averli a disposizione per Napoli.