Juventus, Buffon: "Il Napoli di Carlo Ancelotti sarà una delle rivali principali, duelleremo per tutta la stagione"

Notizie Calcio - Gigi Buffon, portiere della Juventus, tramite la sua app ufficiale ha condiviso i suoi pensiero dopo il ritorno a Torino. Ecco un estratto della sua lunga lettera:

"Il calendario ha voluto metterci immediatamente di fronte a 2 partite speciali. Sabato il ritorno a Parma, in quel Tardini da dove la mia carriera è iniziata 24 anni fa. Poi l'abbraccio dello Juventus Stadium, lo stadio in cui insieme abbiamo costruito un numero incredibile di vittorie. Affrontando il Napoli di Carlo Ancelotti, una delle rivali con cui saremo chiamati a duellare per tutta questa esaltante stagione appena iniziata. Una stagione da vivere intensamente fino alla fine".