Juventus, Bernardeschi: "Napoli e Inter le nostre rivali, non so cosa decideranno la società e Higuain. Su Sarri..."

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, è stato intervistato dai colleghi di Tuttosport in vista della prossima stagione. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

In Italia chi sono le principali avversarie?

«In Italia si stanno creando tante squadre forti. L'Inter, il Napoli, la stessa Roma, il Milan che, secondo me, farà vedere il suo valore. L'Atalanta che l'anno scorso ha fatto una grande stagione… S'è alzato tanto il livello. Se dovessi scegliere, direi Napoli e Inter»

Champions, può essere l’anno giusto?

«Ogni anno credo che sia quello buono perché la società, il tecnico, i giocatori… Insomma, siamo forti. È da tanto che la società sta lavorando per questo e noi lavoriamo per questo. Ogni anno è importante per la Champions, anche se ovviamente è una competizione a parte. Poi ci vuole un pizzico di fortuna, che però ti devi costruire durante il tuo cammino».

Come vede il futuro di Higuain?

«Con Gonzalo ci ho giocato due anni fa, e devo dire che è sempre lui. Un ragazzo bravo, anche al di là del calciatore, e nel gruppo è sereno. Poi non so cosa decideranno lui o la società».

Sarri in passato è stato forse qualcosa in più di un rivale: quando si è presentato a voi ha parlato di questo passato e vi ha chiesto di mettere da parte qualcosa o ha cominciato da zero?

«Mannò, ma io non credo ci fosse bisogno di dirlo. È una carriera professionale. Nella vita ciascuno fa quello che crede e va dove crede di poter crescere sempre di più, lui ha fatto questa scelta. E devo dire che noi siamo molto felici di averlo».