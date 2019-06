Juventus, Baldini a CN24: "Anni complicati a Napoli, da Ferlaino a Naldi e Corbelli! Il mio autogol contro il Bologna finì a Mai dire Gol, a Gaetano serve tempo per sbagliare" [VIDEO]

"L'Isola verde si tinge d'azzurro" - Terza edizione del Grande Evento Estivo organizzato dal Club Napoli Isola d'Ischia e dal Club Napoli Campobasso. Tra gli ospiti presenti al weekend isolano, presente anche Francesco Baldini, ex difensore del Napoli dal 1995 al 2001 e nella stagione 2002/2003, oggi allenatore della Primavera della Juventus. L'allenatore è intervenuto ai microfoni di CN24:

Che ricordi ha di Napoli?

"Sono legatissimo a Napoli, sono stato sette anni della mia vita e della mia carriera calcistica, in un periodo difficile, molto difficile e ricco di cambiamenti. Siamo passati da un presidente importante come Ferlaino a Naldi e Corbelli. E' stato un periodo di cambiamento in un Napoli difficile. C'era una situazione economica complicata e ne abbiamo risentito tutti. Nella prima parte, molto bella, c'era Boskov come allenatore, poi arrivò Simoni con cui arrivammo in finale di Coppa Italia. Dopo arrivarono anni molto complicati. Un'annata positiva fu quella della vittoria del campionato con Novellino. In mezzo ci furono tante difficoltà, ho fatto il capitano per molto tempo e conosciuto davvero tante difficotà. Napoli, in ogni caso, fa parte della mia vita".

Momento amarcord: fu autore di uno sfortunato autogol con la complicità di Nando Coppola in un Napoli-Bologna finito 1-5:

"In quel periodo c'era Mai dire Gol, andò non so per quanto tempo. Ricordo questo retropassaggio, con Coppola che rinvia questa palla e me la tira su un ginocchio: è stata l'unica autorete che ho fatto in tutta la carriera, non ne ho fatte altre. Me lo ricordo benissimo".

Quel è stato il compagno di spogliatoio che ricorda con più affetto?

"Sono molto legato a tutti i miei compagni. Uno a cui sono ancora legato e con cui ho un ottimo rapporto è Massimo tarantino, mio testimone di nozze. E' un fratello, è sicuramente quello con cui sono più legato".

Ha avuto modo di osservare da vicino Gianluca Gaetano, giovane attaccante del Napoli: cosa gli consiglia per la prossima stagione?