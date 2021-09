Juventus, Allegri: "Serve una vittoria netta per l'autostima, Dybala e Morata tornano dopo la sosta"

Notizie - Massimiliano Allegri ha analizzato ai microfoni di DAZN il successo contro la Sampdoria nel lunch match di Serie A. "Noi fino a questo momento non abbiamo subito tante occasioni, con il Milan gli ultimi minuti e oggi nel finale di primo tempo. In quei momenti ci vuole più attenzione senza andare troppo in giro per il campo. Chiesa come ho sempre detto ha delle qualità importanti come quando è andato vicino al gol, oggi ha gestito la palla in modo migliore e diverso. Ha tutte le qualità per migliorare".

Come stanno Dybala e Morata?

"Ci vediamo dopo la sosta. Fa parte della stagione, purtroppo quando si gioca ogni tre giorni lo sforzo mentale è superiore anche a quello fisico. Questa vittoria può rilassarci di più".

Dovete fare passo dopo passo per riacquisire fiducia?

"La vittoria di oggi ci deve far capire che la maggior parte delle partite sono così, in questo momento ci vuole una vittoria netta per far crescere l'autostima. Nel secondo tempo siamo entrati molto bene. Piano piano arriviamo".

Manca qualcosina per non subire gol.

"Bisogna percepire il pericolo, ogni tanto vedo qualcuno che rimane sopra la linea della palla. Su questo bisogna migliorare, fa parte della crescita".

Come mai ha scelto Bonucci?

"Era uscito Dybala poi lui i rigori li sa tirare".