Juventus, Allegri: "Napoli una grande squadra, stasera è uno scontro diretto e dobbiamo vincere. Su Rrahmani, Lobotka e Zielinski..."

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci siamo preparati per questa gara perché è uno scontro diretto e bisogna essere pronti. Le gare dopo la sosta sono sempre complicate, bisogna concentrarsi su cosa dobbiamo fare sapendo che dovremo affrontare una grande squadra. Morata? E' sereno e tranquillo, Alvaro è un ragazzo perbene che tiene alla Juventus. Vuole restare. Io gli ho parlato insieme alla società e si è rasserenato. Rrahmani, Lobotka e Zielinski? Non sono cose di mia competenza, è difficile trovare la concentrazione. Si somma la sosta a questa situazione già delicata. E' molto importante, faremmo un bel salto in classifica con una vittoria".