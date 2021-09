Juventus, Allegri: "Inter, Milan e Napoli favorite per lo Scudetto, noi abbiamo vinto uno scontro salvezza"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco un estratto riportato da Tuttomercatoweb:

"Su Juve-Milan sono stato sincero, potevano darci la mazzata finale e ci hanno tenuto vivi. Ha ragione Sacchi che l'Inter, il Milan e il Napoli sono le favorite. Siamo in ritardo di classifica, abbiamo persi molto punti e dobbiamo fare il nostro percorso senza guardare la classifica. Abbiamo vinto lo scontro salvezza con lo Spezia, domani abbiamo quello a parità di punteggio con la Samp. Poi vediamo alla sosta di novembre dove siamo. L'Inter ha vinto l'anno scorso, il Milan dal post covid è in testa a tutte le classifiche, il Napoli ha fatto cinque vittorie ed è normale che sia così. Per noi è una sfida stimolante tornare alla zona... Europa League e poi da lì torniamo più avanti. In una partita non si cambia niente. Abbiamo vinto una partita con lo Spezia con tiri in porta su due deviazioni. Questo gol preso a campo aperto e siamo stati fortunati sul 3-1".