Juventus, Allegri: "Il 4° posto è il nostro obiettivo minimo: vogliamo avvicinare il Napoli che vola"

Altra vittoria in amichevole per la Juventus dopo quella ottenuta contro l’Arsenal: a decidere la sfida contro il Rijeka, risultato finale di 1-0, è stato Moise Kean:

“Oggi non abbiamo giocato benissimo nel primo tempo, il secondo tempo è andato meglio ma veniamo da due giorni di lavoro importanti. Di Maria? E' un giocatore straordinario, dovrà essere un valore aggiunto per la seconda parte della stagione, così come Paredes. Tutta la squadra deve essere consapevole che abbiamo cinque mesi importanti, il minimo obiettivo è rimanere nei primi quattro posti e cercare di avvicinare il Napoli che sta viaggiando molto forte. Abbiamo anche la Coppa Italia e l'Europa League, sarebbe bello arrivare fino in fondo in queste competizioni e giocare 36 partite".