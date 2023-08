Al termine della festa all'Allianz Stadium, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Sarebbe un obiettivo importante arrivare a marzo in lotta per lo scudetto. Solito discorso di sostenibilità, bisogna arrivare in Champions. Eravamo arrivati ma ci hanno sbattuto fuori. Quest'anno bisogna rientrarci perché l'anno scorso scatta il triennio nuovo, altri introiti ed è molto importante per le società italiane".