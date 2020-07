Juventus, Agnelli: "Il rapporto con i media? Leale, e da loro mi aspetto istituzionalmente altrettanta lealtà in cambio"

Notizie Calcio Napoli - Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Come definirebbe il rapporto della Juventus con i media in generale? E’ un tema che infervora molti tifosi.

«Un rapporto leale. Da parte mia sicuramente leale. Sul calciomercato c’è anche un gioco delle parti, forse perché è un argomento che fa sognare e che appassiona tutti, che possono fantasticare su quello che verrà. Per quanto mi riguarda, cioè Andrea e Juventus intesa come società, è un rapporto leale. Quando mi confronto con i media, quando confronto con chi credo abbia capito che quando dico determinate cose, quelle sono. Insomma, il fatto di avere un rapporto così leale è importante. Mi aspetto, istituzionalmente, dai media in generale altrettanta lealtà in cambio»