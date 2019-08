Juve, Paratici: "Icardi? Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo, di più non posso dire. Sul rapporto con Marotta..."

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci vuole tempo per la squadra di Sarri? Non solo con Sarri, ma anche con Allegri e Conte i giocatori che sono arrivati dal mercato spesso all'inizio hanno avuto bisogno di un periodo di adattamento, quindi oggi ci schieriamo così. Dybala? In panchina non è una situazione legata al mercato, è il grande numero 10 della Juve. Siamo contenti sia con noi".

Ce lo prende Icardi', un tifoso ve l'ha chiesto allo stadio.

"Intanto non abbiamo sentito, in ogni modo siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. Sono di un livello internazionale, siamo molto contenti degli attaccanti che abbiamo. Ognuno lo può interpretare come lo ritiene più opportuno. Abbiamo giocatori che se conteggiamo i gol che hanno segnato nei loro anni di carriera, è impressionante.

La numero 9? Ho già risposto, in questo momento noi siamo molto contenti degli attaccanti che abbiamo. Più di questo non posso dire, è difficile migliorare questa rosa. Crediamo di esserci riusciti con questo mercato.

Cosa succederà se e quando Marotta e Paratici si siederanno a discutere un affare? Nel mercato come dite voi può succedere tutto, io credo che se e quando ci siederemo ad un tavolo per discutere di calciatori sarà come sempre in maniera cordiale, come accade con tutte le squadre (ride, ndr). E' una domanda abbastanza normale.