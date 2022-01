Napoli Calcio - Juventus-Napoli a rischio rinvio? Arrivano ulteriori aggiornamento da Torino. L’Asl Piemontese si è pronunciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss come riporta l’emittente via Twitter: "In attesa della eventuale conferma di tesserati positivi nel gruppo squadra Napoli siamo pronti ad un nuovo giro di tamponi molecolari ad ora di pranzo”.