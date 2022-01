Juve, l'ex presidente: "Vlahovic operazione intelligente, c'è la mano del vero proprietario: John Elkann!"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus:

Con Vlahovic Juve seria candidata per il quarto posto?

"Sì, notizia molto interessante. Se fosse vero, farei un grande plauso alla società. Sarebbe un investimento di grande necessità. Contrariamente all'affare Ronaldo, dove fui sempre critico, Vlahovic sarebbe un'operazione molto intelligente. Ho la sensazione che, dietro a questo colpo, ci sia la mente del vero proprietario della Juventus: John Elkann. Parlo per sensazioni, non perchè abbia contatti diretti. La Juventus anticiperebbe un'operazione da fare in estate, ha effettuato un aumento di capitale che le permette di trovare liquidità. Ridurrebbe il rischio di stare fuori dalla Champions e, consequenzialmente, perdere gli incassi per l'anno prossimo".

Le parole di Allegri nel post Milan-Juve

"Sono le dichiarazioni di chi conosce lo spogliatoio, ovvero di chi conosce limiti e difetti. Io ammiro molto Allegri, sta cercando di riportare ordine nel gioco della Juventus. Ha inanellato una serie di risultati positivi, ma bisogna avere pazienza. La Juventus sta crescendo ma è ancora in 'cura'. Voglio fare i complimenti a Rugani per la partita con il Milan, sta dimostrando di essere un giocatore da Juventus".

Vlahovic allontana Dybala dalla Juventus?

?"Temo di sì. A me, da tifoso, è sempre piaciuto Dybala. Ora sta pagando tanti problemi fisici che, credo, si trascini da tempo. Gli atteggiamenti assunti ultimamente dalla Juve, nei confronti di Dybala, fanno pensare che la società sia pronta a rinunciare al suo rinnovo di contratto. Credo che i suoi problemi muscolari siano nati in una partita di Champions in cui, Dybala, venne inserito nei minuti finali perchè la Juve stava perdendo. L'allenatore era Sarri ma non è una polemica contro di lui. Solo che, da quel momento, Dybala ha visto peggiorarsi le proprie condizioni perché non era ancora pronto fisicamente".