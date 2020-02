Juve, Cristiano Ronaldo: "Sono convinto che passeremo il turno col Lione"

Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: "Sono cose che possono succedere, questo è il calcio. Non siamo contenti della sconfitta, ma in una competizione come la Champions League possono capitare perché tutte le partite sono complicate. Siamo comunque fiduciosi nella possibilità di ribaltare il risultato. La nostra priorità, però, è quella di vincere la prossima gara e dopo penseremo alla Champions. Non abbiamo paura di uscire, la Champions è una competizione difficile, sono tutte sfide complicate, ma in casa davanti ai nostro tifosi siamo fiduciosi. Tutto può accadere. Non vedo l'ora. Sono convinto che passeremo il turno".