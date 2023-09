Notizie Calcio - "C'è un'euforia generale da giovedì e non andava bene 'La Juve deve vincere il campionato', si dice. No, non è così perché è iniziato un ciclo nuovo per noi. Se dovessimo chiudere al 4° posto sarebbe un grande risultato e su questo bisogna essere realisti, servirà una fatica enorme partita dopo partita"; così Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, in conferenza stampa dopo la sconfitta a Sassuolo per 4-2.