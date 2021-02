Julio Velazquez: "Gattuso è cresciuto tanto, sta facendo un lavoro straordinario a Napoli"

Julio Velazquez è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il campionato di Serie A è molto alto come livello, giocano un bel calcio tante squadre anche inferiori come Sassuolo o Spezia. Ci sono 7-8 squadre che lottano per le prime posizioni. Gattuso è un allenatore molto bravo, è cresciuto tanto e ha fatto bene già dai tempi del Milan. Quando lo affrontai con l’Udinese arrivò un gol loro all’ultimo secondo con Romagnoli. Per me sta facendo un lavoro straordinario al Napoli, hanno una partita in meno ed è in alto di classifica. Con il Granada non sarà facile, è una buona squadra".