Juan Jesus su Spalletti: "Ci trasmette tranquillità, conosce tutti e vuole che diamo sempre il meglio"

Juan Jesus è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Tanti i temi che il nuovo difensore del Napoli calcio ha trattato, tra cui il suo passato alla Roma con Spalletti e la sua nuova avventura in azzurro.

Intervista Juan Jesus a Radio Kiss Kiss Napoli

Juan Jesus in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli parla di spalletti. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ho trovato bene il mister come sempre, ci passa una serenità incredibile che nell'ultimo periodo non avevo vissuto. E' quasi un padre per noi calciatori. E' uno che riesce a dare tranquillità a tutto il gruppo, conosce tutti e le nostre caratteristiche, vuole sempre ottenere il meglio da noi. Nelle difficoltà abbiamo sempre risposto benissimo perché sappiamo le nostre qaulità".

Juan Jesus