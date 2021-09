Juan Jesus su Napoli-Juve: "Una partita che avverti da rivale già quanto sia sentita, voglio dare tutto per questa maglia"

Juan Jesus è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Tanti i temi che il nuovo difensore del Napoli calcio ha trattato, tra cui il suo passato alla Roma con Spalletti e la sua nuova avventura in azzurro.

Intervista Juan Jesus a Radio Kiss Kiss Napoli

Juan Jesus in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli parla di Juve e Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ho sempre dato il meglio per le squadre che ho giocato in ogni ruolo: terzino, difesa a tre o a due. Anche a Napoli sarà così e darò tutto per mostrare chi sono. Non è una rivincita, ma voglio dare tutto per Napoli. Il messaggio Jamm Ja sui social? Mi ha aiutato un amico, è perfetto anche per la partita con la Juventus che è importante. Ho già capito da subito che partita è e quanto sia importante, già da quando la vedevo all'esterno da avversario. L'amichevole è servita per dare minuti a me, Petagna, Malcuit e tanti calciatori che dovevano mettere benzina nelle gambe. Stiamo tutti bene e i ragazzi sono arrivati prima per dare tutto in vista della Juve. Sarà una grande partita da giocare".