Juan Jesus: "Nessun caso Maradona, giocare in casa con questo pubblico è sempre una spinta in più"

Notizie Napoli calcio. Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Roma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ho sempre giocato in stadi pieni con grande pressione. Lo stadio pieno, quando è casa nostra, è sempre una spinta in più. Non è timore, dobbiamo affrontare questa gara al nostro meglio per festeggiare con i nostri tifosi. Non esiste un caso Maradona"