Juan Jesus a Sky: "Problemi in difesa? Se gli attaccanti fanno gol non possiamo dire niente, loro hanno più occasioni di noi"

Napoli - Le parole di Juan Jesus a Sky Sport alla vigilia di Napoli Braga di Champions League, arrivano le dichiarazioni del difensore brasiliano sul momento della squadra:

"Questa è sicuramente una partita decisiva, c'è un passaggio turno da affrontare e una partita difficile in un periodo dove non ci va tanto bene. Stimamo creando anche e giocando bene, ma i momenti brutti arrivano.

Ogni partita prendiamo qualcosa di positivo, abbiamo vinto a Bergamo che non è facile visto quanto ha fatto il Milan. Abiamo giocato bene col Real Madrid e per poco non siamo andati noi avanti 2-3. Poi abbiamo giocato un tempo buono con l'Inter e perso con la Juve anche se domimando nelle statistiche. Questo momento passerà, siamo in crescita.

In questo momento rispetto lo scorso anno la fase difensiva funziona meno in generale. Se gli attaccanti poi fanno gol dopo non possiamo dire niente, loro hanno più occasioni di noi. Tutti dobbiamo fare riflessioni e capire dove sbagliamo. Tutti i gol che abbiamo preso di testa vengono da situazioni molto veloci, se il terzino chiude il cross magari non accade. Non sto scaricando le colpe, ma dobbiamo essere più compatti. Tre mesi fa eravamo campioni d'Italia ora non siamo cambiati. Tutti parlano di Kim, ma anche lui sta facendo fatica in Bundesliga.

Io penso che l'anno scorsi sia stata fatta un'annata bellissima, poi le aspettative crescono e tutti vedono nero. Ci mettiamo comunque impegno e qualità, gli avversari sono diversi oggi, visto che giocano contro i campioni d'Italia. Mazzarri ci sta dando cose giuste.

Osimhen spero che vinca il Pallone d'Oro africano e che domani faccia una tripletta. Si merita il meglio, per quello che dà. Spero che domani ci aiuti a vincere per passare il turno. Contro la Juve non sentivamo la stanchezza sulle gambe. Abbiamo giocato bene con la Juventus, peccato per il risultato. Poi vincere aiuta, il momento brutto passerà".